Clarice não foi grande sozinha: levou outras mulheres com ela

Ela defendeu a importância do “ao redor do fogo” como ambiente formador da nossa identidade. Divulgação / Divulgação

Foi pela pensadora e ativista Angela Davis que conheci uma das frases que mais inspiram minha maneira de viver: “We must always attempt to lift as we climb”. O conceito é atribuído a Mary Church Terrel e, em tradução livre, sugere que ao subirmos não esqueçamos de erguer as demais. A interpretação que faço carrega muito do que acredito como força do feminismo: sempre que a vida me permitir abrir uma porta (especialmente em espaços onde ainda somos poucas) farei o esforço possível para levar mais mulheres comigo.

Com domínio pleno sobre a arte de fazer churrasco, Clarice tomou pra si a missão de ensinar outras mulheres a fazer o mesmo. Formou mais de 3 mil assadoras

Foi para esse pensamento que meu coração apontou quando soube, neste fim de semana, da morte da publicitária Clarice Chwartzmann, gaúcha de Passo Fundo e referência nacional na cozinha do fogo. Com domínio pleno sobre a arte de fazer churrasco, Clarice tomou pra si a missão de ensinar outras mulheres a fazer o mesmo. Formou mais de 3 mil assadoras. Uma missão de quem não se deu por satisfeita em desbravar o ambiente e reinar sozinha. Achou por bem abrir o caminho para as demais.

“A ideia de trazer as mulheres para dentro desse reduto masculino surgiu em 2014. Na época, nenhuma das minhas amigas fazia churrasco, e eu achava que isso tinha de mudar. Não queremos ser melhores do que os homens. Queremos poder fazer de igual para igual”, contou em entrevista a Juliana Bublitz em ZH.

Em tantas as oportunidades que pude entrevistá-la, Clarice defendeu a importância do “ao redor do fogo” como ambiente formador da nossa identidade. Lembrava ela que era ali que nos reuníamos com amigos e família, com aqueles que amamos. Era mais do que gastronomia. Era ser e pertencer a partir da troca, da conversa, do riso. E aqui concordo plenamente. Algumas das minhas melhores memórias de afeto, principalmente em família, se deram em torno da churrasqueira.

De Clarice, vou lembrar ainda do sabor extraordinário daquilo que ela se propunha a preparar. Da carne impecável, por óbvio, mas também dos acompanhamentos de sabor ímpar: cogumelos, tomates e a alface (juro!) na brasa. E você há de concordar comigo: quando a alface é um prato inesquecível é porque o cozinheiro realmente tem talento.