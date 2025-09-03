Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Pauta em Brasília
Análise

Aprovação da anistia no Congresso pode impedir prisão de Bolsonaro?

Tema ganha impulso na Câmara dos Deputados paralelamente ao julgamento do ex-presidente no STF; a coluna ouviu juristas sobre o assunto

Kelly Matos

direto de Brasília

Matheus Schuch

direto de Brasília

