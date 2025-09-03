Amor de sogra, celular tocando e nova enquadrada de Cármen Lúcia: momentos do segundo dia de julgamento no STF

STF realizou nesta quarta-feira segundo dia do julgamento da trama golpista. Rosinei Coutinho/STF

Além de ouvir com atenção as manifestações dos advogados dos réus na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado, a coluna continuou observando momentos bizarros ou “fora da ordem” na sessão desta quarta-feira (3), na Primeira Turma do STF.

Os três momentos que serão citados ocorreram durante a sustentação oral feita pelo advogado Andrew Farias, em defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro.

O episódio da sogra arrancou risadas dos presentes e gerou manifestações de Flávio Dino e do próprio relator da ação, ministro Alexandre de Moraes. Andrew citou uma frase de sua sogra e emendou “por que lembrei de minha sogra?”. O ministro Dino reagiu:

— Eu estou curioso (para saber) — brincou.

Advogado de Paulo Sérgio Nogueira, Andrew Farias. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O advogado, então, disse que ela costuma repetir que “as palavras são como um punhal, as palavras machucam”. Ao que o ministro Alexandre de Moraes também reagiu:

— As palavras de sua sogra são como um punhal?

E o advogado caiu na gargalhada:

— Eu tenho amor profundo por ela (sogra). E minha sogra tal como vossas Excelências me trata melhor do que eu mereço.

Como se não bastasse, o telefone do advogado tocou durante a sessão, enquanto ele fazia sua sustentação oral. Ao final da fala, o ministro Flávio Dino não perdoou e recomendou:

— Não esqueça de atender o telefone. Era sua sogra.

Farias, ainda, citou Alice no País das Maravilhas e Van Gogh durante a defesa.

Momento crucial

Um outro momento importantíssimo se deu não pela graça, mas pela relevância do que foi dito pelo defensor do ex-ministro. Trata-se de uma manifestação da ministra Cármen Lúcia, com uma nova enquadrada nos advogados. Andrew havia dito que o cliente dele (Paulo Sérgio) atuou para “demover” Jair Bolsonaro.

— Vossa Senhoria disse que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo disse que ninguém pensou nada — perguntou a ministra.

O advogado respondeu de pronto: