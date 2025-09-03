Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Por dentro da sessão
Notícia

Amor de sogra, celular tocando e nova enquadrada de Cármen Lúcia: momentos do segundo dia de julgamento no STF

Advogado Andrew Farias, que defende o general Paulo Sérgio Nogueira, protagonizou situações "fora da ordem" nesta quarta-feira

Kelly Matos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS