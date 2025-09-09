A razão para a nova ausência de Bolsonaro no STF

O advogado Paulo Cunha Bueno, que integra a defesa de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou nesta terça-feira (9) que o ex-presidente não comparecerá à segunda semana de julgamento na Primeira Turma, na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado.
A informação foi dada em sua chegada ao prédio anexo do STF, onde o julgamento está sendo retomado nesta manhã:
— A saúde ele é debilitada. Não poderia vir aqui (Supremo Tribunal Federal). É uma questão de orientação médica.
O advogado voltou a afirmar que Bolsonaro deveria ser absolvido pelos ministros:
— Se esse julgamento for estritamente jurídico, ele não será condenado. Eu confio na Justiça. Houve, por exemplo, cerceamento de defesa. O processo é nulo do início ao fim.