A razão para a nova ausência de Bolsonaro no STF

Julgamento entra em seu terceiro dia nesta terça-feira (9).

O advogado Paulo Cunha Bueno, que integra a defesa de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou nesta terça-feira (9) que o ex-presidente não comparecerá à segunda semana de julgamento na Primeira Turma, na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado.

A informação foi dada em sua chegada ao prédio anexo do STF, onde o julgamento está sendo retomado nesta manhã:

— A saúde ele é debilitada. Não poderia vir aqui (Supremo Tribunal Federal). É uma questão de orientação médica.

O advogado voltou a afirmar que Bolsonaro deveria ser absolvido pelos ministros: