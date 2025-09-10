A lei que o próprio Bolsonaro sancionou e pode lhe complicar ainda mais no STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Sergio Lima / AFP

Foi o então presidente Jair Bolsonaro quem sancionou, em 2021, a lei que estabelece os crimes de abolição violenta do Estado de direito e de golpe de Estado. Eles estão previstos no artigo 359 do Código Penal, no qual foram incluídos pela lei de crimes contra a democracia, sancionada pelo chefe do Executivo à época.

E por que isso pode complicar ainda mais a vida de Bolsonaro no julgamento na Primeira Turma do STF? Por que sendo dois crimes diferentes, as penas se somam, aplicadas para cada um deles.

O ministro relator, Alexandre de Moraes, já votou nesta direção, ou seja, para que os acusados pela tentativa de golpe sejam punidos pelos dois crimes contra a democracia: golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. Moraes também votou para que as penas sejam somadas (mas falta a discussão da dosimetria). Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, que votou na sequência.

A expectativa é de que nesta quarta-feira (10) o ministro Luiz Fux abra uma divergência, para que um crime "absorva" o outro. Ele já defendeu esse entendimento quando da apreciação do tema no plenário e restou vencido, assim como os ministros Luís Roberto Barroso e André Mendonça.

Veja as penas para os dois crimes