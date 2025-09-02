A bronca que Cármen Lúcia deu no advogado de Alexandre Ramagem; veja vídeo

Ministra Cármen Lúcia pediu a palavra para corrigir o advogado. Luiz Silveira / STF

Em sua sustentação, o advogado Paulo Cintra usou os termos “voto auditável” e “voto impresso” como sinônimos. A ministra, então, pediu a palavra para corrigir, de forma enfática, o que havia sido dito. Veja o vídeo do momento abaixo.

— O processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria. Para que não fique, para quem assiste, a ideia de que não é auditável: uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso — disse

Cintra ainda tentou se justificar, dizendo que havia utilizado as expressões como termos sinônimos porque isso ocorreu no contexto da investigação.

Cármen Lúcia manteve a postura e voltou a corrigir o advogado, com tom de reprovação sobre a fala de Cintra:

— Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi o tempo todo dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e a rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso.