Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Voto auditável x voto impresso
Opinião

A bronca que Cármen Lúcia deu no advogado de Alexandre Ramagem; veja vídeo

Paulo Cintra fez pouco caso do processo eleitoral brasileiro e ministra corrigiu o equívoco

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS