Era um dia atribulado, daqueles que a gente se questiona se Deus tem seus preferidos e por que raios não estamos entre eles. O homem havia experimentado o infortúnio de ter o pneu do carro furado e, com certa dificuldade, preparou-se para ir às vias de fato, com o auxílio do temido macaco. Arregaçou as mangas e, já com os dedos sujos de óleo, percebeu que o destino ainda lhe reservava situação pior: sua aliança soltou-se do dedo e escorreu bueiro abaixo. O desespero bateu quando o rapaz pensou na reação de sua mulher, em casa, assim que narrasse a história verdadeira. “Você está me achando com cara de palhaça”, sentenciaria, encerrando um casamento de anos.

Realmente, difícil de acreditar. Por isso, achou mais verossímil confessar um caso extraconjugal. Mentiu que havia perdido a aliança em um motel. A esposa descascou o marido, bateu a porta e fechou-se no quarto. Minutos depois, o perdoou e sugeriu que resolvessem a crise juntos.

A história acima não é minha, está narrada em uma das crônicas deliciosas de As Mentiras que os Homens Contam, aquele da capa verde, do mestre Luis Fernando Verissimo. Foi por esse humor refinado e pela capacidade ímpar de nos fazer rir das contradições humanas que me apaixonei por seus textos. Eu e milhões de brasileiros. Foi por ele que fomos apresentados à Velhinha de Taubaté, uma senhorinha que passava seus dias em frente à televisão e acreditava nas explicações esfarrapadas de toda sorte de político. “O presidente Sarney telefonava frequentemente para Taubaté para saber se a Velhinha, pelo menos, ainda acreditava nele, e Collor foi visitá-la mais de uma vez para pedir que ela não o deixasse só”, narrou.

Virou expressão popular, tal como o Analista de Bagé, um psicanalista bagual com sua técnica infalível do joelhaço.

Fã confessa, enviei, há poucos dias, uma mensagem ao Pedro, músico talentoso, muito querido e filho do Verissimo. As notícias haviam sido duras, de que Verissimo havia sido internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento, onde permanece em estado grave. Pedro, gentil que é, agradeceu e disse que o carinho de todos pelo pai é algo “muito bom de sentir”.

E é por isso que esta coluna está aqui. Para que enviemos todas as melhores energias para a recuperação do nosso mestre. E o faço através de Zero Hora, onde tantas e tantas vezes fomos capturados por suas crônicas geniais.

