Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Infância desprotegida
Notícia

O que é mais urgente no vídeo do youtuber Felca

Enfrentar a rede de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet é pra ontem

Kelly Matos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS