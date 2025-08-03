O número é esse mesmo: 61 socos desferidos por um homem contra a namorada, dentro de um elevador. Câmera de segurança / Reprodução

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, sessenta e um.

Eu não sei em quanto tempo você concluiu a leitura do primeiro parágrafo. Ou mesmo se conseguiu chegar ao fim sem algum desconforto. Mas o número é esse mesmo: 61 socos desferidos por um homem contra a namorada, dentro de um elevador, à luz do dia.

Em 2024, foram 1.492 feminicídios. Em 80% deles, o assassino era companheiro ou ex-companheiro da vítima

O episódio é monstruoso, mas não surpreende. Casos de violência contra mulheres se repetem no país com frequência alarmante. Em 2024, foram 1.492 feminicídios. Em 80% deles, o assassino era companheiro ou ex-companheiro da vítima. Tradução: não há lugar seguro para as mulheres, nem mesmo dentro de casa.

A cena abjeta escancara o que ainda insistimos em tratar como episódios isolados, quando o problema se revela social. É preciso educação (e política pública) para desconstruir a crença equivocada de que mulher é propriedade do homem. Todos os dias, um homem mata porque ela não quis continuar casada. Ou porque ela conversou com outro.

É assassinato travestido de defesa da honra, sustentado por uma cultura que atrela masculinidade à submissão feminina.

Parece óbvio, mas insisto: a mudança precisa começar pela educação dos meninos. O que ensinamos a eles? Que brincar de boneca é “coisa de menina”? Que homem não chora? Que erros se corrigem com violência? E, por favor, não joguemos essa responsabilidade nas mães. Incluir os pais é essencial.

Por onde começar? Aqui vão dicas de Guilherme Alf, CEO da Kidzhouse e pai da Nina: “Converse com seu filho. Abrace. Não use violência como forma de educar. Não permita que ele diminua a dor de uma mulher. Não aceite o discurso de ‘mimimi’. Crie homens que respeitem as mulheres. O que você, como pai, faz hoje com seu guri tem tudo a ver com o futuro de um mundo melhor para todas as gurias de amanhã”.