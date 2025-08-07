O recado que Zucco vai levar a Bolsonaro

O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), está entre os políticos autorizados a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
A coluna conversou com o parlamentar nesta quinta-feira (7) para saber o conteúdo da conversa que fará com o ex-presidente.
Zucco tem um recado claro: mostrar a Bolsonaro que o "vento está virando", com mais partidos se somando ao PL em pautas como a anistia e o fim do foro privilegiado. Segundo Zucco, três partidos se posicionaram neste sentido e estão dispostos a pressionar o presidente da Câmara.
— Conquistamos apoio de partidos relevantes: Progressistas, PSD e União Brasil, que são partidos mais ao centro, além do partido Novo. Os líderes se comprometeram a insistir com o presidente Hugo Motta para que paute as votações dos projetos do fim do foro privilegiado e também a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro — afirmou à coluna.
Com isso, avalia Zucco, serão mais de 300 votos nessa direção, porque além dos integrantes dessas legendas, há deputados de outros partidos que, isoladamente, votarão a favor destes temas.
Autorização
Além do deputado Zucco, foram autorizados a visitar Bolsonaro, os seguintes nomes:
- Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP)
- Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF)
- Deputado federal Geraldo Junio (PL-MG)
- Deputado federal Marcelo Pires Moraes (PL-RS)
- Oresidente do PL em Angra dos Reis, Renato De Araújo Corrêa