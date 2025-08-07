Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Visita
Notícia

O recado que Zucco vai levar a Bolsonaro

Ministro Alexandre de Moraes autorizou que Tarcísio de Freitas e deputados visitem o ex-presidente 

Kelly Matos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS