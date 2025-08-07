O recado que Zucco vai levar a Bolsonaro

Deputado é o líder da oposição na Câmara. Tiago Augusto Chaves de Lima / Divulgação

O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), está entre os políticos autorizados a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A coluna conversou com o parlamentar nesta quinta-feira (7) para saber o conteúdo da conversa que fará com o ex-presidente.

Zucco tem um recado claro: mostrar a Bolsonaro que o "vento está virando", com mais partidos se somando ao PL em pautas como a anistia e o fim do foro privilegiado. Segundo Zucco, três partidos se posicionaram neste sentido e estão dispostos a pressionar o presidente da Câmara.

— Conquistamos apoio de partidos relevantes: Progressistas, PSD e União Brasil, que são partidos mais ao centro, além do partido Novo. Os líderes se comprometeram a insistir com o presidente Hugo Motta para que paute as votações dos projetos do fim do foro privilegiado e também a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro — afirmou à coluna.

Com isso, avalia Zucco, serão mais de 300 votos nessa direção, porque além dos integrantes dessas legendas, há deputados de outros partidos que, isoladamente, votarão a favor destes temas.

Autorização

Além do deputado Zucco, foram autorizados a visitar Bolsonaro, os seguintes nomes: