Leite defende discutir mandatos para ministros do STF e critica Moraes: "Excessos que preocupam"

Além de defender que Lula e Trump debatam o tarifaço norte-americano sobre o Brasil — o que considera uma responsabilidade do presidente brasileiro, ainda que ele possa ser submetido a constrangimento — o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leite ponderou que Moraes teve " uma condução importante" do processo eleitoral de 2022, mas considera que o ministro "tem alguns excessos que preocupam".

— Acho que precisa ser discutida uma série de pontos relacionados, inclusive, ao amadurecimento institucional do país. Não é só sobre o Alexandre de Moraes. Será que não é a hora de discutirmos alguma restrição a decisões monocráticas na Suprema Corte? Mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal? A gente tem que colher de tudo isso que estamos vivenciando. Como é que a gente não consegue não simplesmente debater as pessoas, mas debater como é que a gente consegue aprimorar institucionalmente dentro das regras da Constituição — afirmou o governador em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quinta-feira (7).

O governador voltou a afirmar que não concorda com a prisão domiciliar de Bolsonaro, decretada por Moraes na segunda-feira (4), e considera que ela não poderia ser uma decisão de apenas um ministro.