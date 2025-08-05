Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Justiça

"Está errando a mão", diz ministro aposentado do STF sobre Alexandre de Moraes

Marco Aurélio Mello ressaltou exageros na condução do processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro

