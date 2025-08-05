"Está errando a mão", diz ministro aposentado do STF sobre Alexandre de Moraes

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello afirmou que Alexandre de Moraes está cometendo erros na condução do processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta segunda-feira (4), o magistrado decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

— A Justiça, em primeiro lugar, só age mediante provocação. E quando atua, não atua construindo o direito. Atua de forma vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes tem um perfil elogiável: professor universitário, foi do Ministério Público, foi secretário de Segurança Pública, do prefeito Kassab, e ministro da Justiça, do governador Geraldo Alckmin. Mas eu tenho que reconhecer que está errando a mão — disse Marco Aurélio ao Timeline.

O ministro aposentado ressaltou a presunção de inocência, presente na Constituição Federal. Ele afirma que, para a determinação de uma prisão preventiva — como é o caso de Bolsonaro — é preciso que exista periclosidade e risco à ordem pública.

— Onde há periclosidade de um ex-presidente da república? Onde há periclosidade de um senador da república? Que tempo nós estamos vivenciando? Tempos muito assim negativos. Essas providências, eu torno a repetir, a colocação de tornozeleira é uma pena, é uma apenação e alcança a dignidade do cidadão.

Marco Aurélio também comentou sobre a situação política brasileira neste momento:

— Há desgaste das instituições. E as instituições, Presidência da República, Supremo, Legislativo, são perenes. Os ocupantes dos cargos passam e virão outros substituindos e as instituições permanecem. Os brasileiros precisam confiar nas instituições.