É tudo pra ontem

No sublime romance O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel García Márquez narra a história de amor de Florentino Ariza, que se apaixona por Fermina Daza. Os planos de unir-se à amada, contudo, acabam atravessados pelo pai da moça, que enxergava no casamento da filha uma forma de ascensão social. Por isso, Fermina acabou se casando com um médico rico e respeitado, com quem permaneceu até que ele morresse.

O curioso da história é que Florentino nunca desistiu: esperou 51 anos, nove meses e quatro dias para reencontrar Fermina e poder viver seu amor.

Falo sobre a proliferação de conteúdo de exploração sexual e a prática de outros crimes envolvendo crianças e adolescentes na internet

A literatura esplêndida de García Marquez nos faz crer que há cenários em que uma espera de cinco décadas se justifique. No mundo real, contudo, a banda toca diferente.

Há temas urgentes e pelos quais a gente não pode esperar nem mais um dia. Falo sobre a proliferação de conteúdo de exploração sexual e a prática de outros crimes envolvendo crianças e adolescentes na internet.

E antes faço um adendo importante: não se trata de tirar do ar perfil de quem fala mal de ministro do STF. Não dá pra igualar medidas para proibir vídeo de exposição de menores à discussão sobre cerceamento de liberdade de expressão. E não, eu não concordo com proibir ex-presidente de usar rede social.

Dito isto, voltemos ao tema. Na última semana, soubemos sobre o “reality show” promovido pelo influenciador Hytalo Santos. Os participantes, menores de idade, eram expostos com roupas curtas, dançando de forma sensual, em ambientes com bebidas alcoólicas e até na cama. Tudo filmado e exposto por um adulto. É tão grave que o Ministério Público acionou a Justiça, que determinou a prisão de Hytalo e do marido dele.

Não era deep web. O conteúdo estava aberto para quem quisesse assistir. Como é possível que plataformas permitam a transmissão de cenas de exploração explícita de crianças? É um absurdo.

E sabe o que é igualmente grave? A seção de comentários desse tipo de postagem acaba se tornando um espaço de encontro de perfis que consomem esse tipo de conteúdo. Ao se reconhecerem, usuários se oferecem para trocar material explícito envolvendo menores. Abjeto. Criminoso.