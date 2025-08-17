Kelly Matos

Apresentadora dos programas Timeline e Gaúcha+ da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Crianças e adolescentes na internet
É tudo pra ontem

Deve ser dever das redes identificar, impedir a veiculação e, como já ocorre em outros países, comunicar autoridades sobre quem pratica esses crimes

Kelly Matos

