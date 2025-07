Você não vai pegar todo mundo

É da aclamada série Adolescência, da Netflix, uma cena emblemática sobre o efeito nocivo das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Falo do encontro entre a psicóloga e o menino Jamie Miller, de 13 anos, acusado de matar uma colega de escola. Na conversa, a profissional pergunta a Jamie o que ele pensa sobre as mulheres e se desejaria se relacionar com elas. Em seguida, o questiona sobre emojis utilizados por colegas em fotos suas na internet.

O menino conta que sim, gostaria de se relacionar, mas diz que se acha feio e, por isso, não teria chance com as meninas. Até aí, tudo bem. Mas logo surge a associação com movimentos como redpill e incel (em português, celibatários involuntários). Este último culpa as mulheres por eventual fracasso afetivo ou sexual do homem. Parte da ideia descabida de que todas são promíscuas e interesseiras. Por isso, eles optam por não se relacionar. Passam a odiá-las. Uma espécie de nós contra elas.

O conceito pode parecer absurdo, mas vem sendo difundido com velocidade e ressonância impressionantes nos últimos anos. E pra piorar: tem colado com força entre adolescentes, na internet. Por quê?

A resposta veio do excelente Daniel Becker, pediatra e ativista pela infância. Ele a apresentou no Timeline, instigado pelo PG, que não se conforma com o fato de jovens não entenderem que, nesta fase da vida, amaremos e não seremos correspondidos. E que não, nós não vamos “pegar todo mundo”.

Disse o Daniel: “Imagine um jovem que vai à escola pela manhã. Interage por uns minutos com os pais, no café. Às 8h, chega à aula. Tem a troca, claro, com colegas e professores. Fica até o meio-dia. Ao voltar para casa, começa a ver vídeo no celular, no computador. E assim permanece. Oito, 10 horas nesses vídeos. Perfis que vendem uma vida fantasiosa. Que exibem corpos esculturais, à base de procedimentos de todo tipo. Jatinhos de milhões de dólares. Ele vai ser capturado por essa ilusão. Vai entender isso como normalidade”.

A resposta entrega um ponto crucial. É muito tempo com a cara enfiada na tela. Oito horas. Às vezes mais. É claro que a percepção de realidade será afetada. Se o adolescente passa o dia assistindo a conteúdos que mostram ódio, violência, desprezo por mulheres que o rejeitarem, é inevitável que leia esse cenário como real.

Tem saída? No caso de crianças e adolescentes, há. Menos tempo de tela. Mais brincar. Mais praticar esporte, encontrar os amigos, ralar o joelho na praça. Parece simples. E é.