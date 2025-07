O rádio do meu avô

Começaram a chegar tampinhas de todo lado e foi preciso instalar um ponto de coleta em frente à escola. André Ávila / Agencia RBS

Antes de qualquer coisa, preciso fazer uma confissão. Me formei jornalista em 2008 e dei meus primeiros passos como repórter em Brasília. Foi ali que aprendi a buscar informações exclusivas e a cobrir assuntos de todas as áreas: do julgamento do mensalão à mudança do indexador da dívida do Estado. Perambulei por ministérios, Congresso, STF. E tudo isso, claro, mexe comigo até hoje. Por isso, confesso: meus dedos coçaram para escrever sobre política, soberania e o tarifaço de Trump contra o Brasil.

Mas pensei melhor. A polarização tem gerado comentários de revirar o estômago. Xingamentos indecorosos. E decidi não aborrecer ainda mais o leitor, como defendia meu amigo David Coimbra.

Pois bem. Estive há poucos dias na escola do meu filho, um ambiente colorido habitado por bebês fofuchos e crianças serelepes. Fui convidada para falar sobre minha profissão. Tive a árdua tarefa de explicar o que era um rádio — não sei se vocês sabem, mas as crianças de hoje nos ouvem pelo carro, pelo YouTube ou pelo app do celular. O “aparelho rádio” não é a praia deles. Eu tentei descrever, dizendo que era uma espécie de caixa de onde saía som: música, notícias, futebol.

— Ah, meu avô tem um desses!

Eu ri. Eles adoraram! Fiquei encantada com a curiosidade.

Foi o próprio Arthur quem explicou aos amigos. Ele tem diabetes e precisa cuidar da alimentação. Todos queriam saber mais e ajudar

Minutos se passaram e eu soube da história que inspirou este texto. As crianças me contaram sobre Arthur, um menino doce que estava sentado naquela roda. O Arthur, tempos atrás, havia sido observado de forma atenta pelos colegas na hora das refeições. Explico. É que antes de comer, o Arthur precisava pesar sua comida. O que havia com ele?

Foi o próprio Arthur quem explicou aos amigos. Ele tem diabetes e precisa cuidar da alimentação. Os olhinhos da turma brilharam de curiosidade. Todos queriam saber mais e ajudar. Com as professoras, foram visitar o Instituto da Criança com Diabetes, que faz um trabalho fantástico, e souberam da arrecadação de tampinhas para ajudar nos custos. Pronto. Mãos à obra!

Começaram a chegar tampinhas de todo lado. Foi preciso instalar um ponto de coleta em frente à escola. A solidariedade contagiou os vizinhos. Um movimento genuíno de empatia e solidariedade. Um exemplo do que a educação é capaz de produzir quando ouve as crianças e caminha junto com elas.