Chegar e partir

É do filósofo grego Aristóteles, no século 4 a.C., a frase que mais me diz sobre o valor da amizade: “Nenhum homem escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens ao seu dispor”. O pensamento pode parecer piegas, mas revela em si um princípio essencial da vida humana. Nossa natureza é intrinsecamente ligada à interação com o outro. E, não é exagero dizer, nossas vidas são moldadas pelas relações que estabelecemos.

O que nos mantém saudáveis e felizes são nossos relacionamentos

Para quem prefere a abordagem científica, aqui vai um estudo de Harvard: relacionar-se com o outro não somente é parte essencial da vida, como também está diretamente ligado à felicidade. Ao longo de 75 anos, pesquisadores colheram relatos de um grupo de mais de 700 pessoas. A intenção? Descobrir a chave para sermos felizes. Nesse período, homens e mulheres foram acompanhados e questionados sobre suas escolhas: estilo de vida, alimentação, amizades, entre outros.

A conclusão: o que nos mantém saudáveis e felizes são nossos relacionamentos. Simples assim. Boas relações ajudam a reduzir níveis de estresse e nos mantêm de pé em períodos difíceis.

A despeito das perspectivas filosófica e científica, a razão deste texto encontra-se em um episódio do noticiário: o levante de amigos que foram se despedir da cantora Preta Gil, na última semana, no Rio. Da atriz Carolina Dieckmann, que passou os últimos dias no hospital, nos Estados Unidos, fazendo carinho na mão da amiga, ao apresentador Gominho, que pediu demissão da rádio em que trabalhava para estar ao lado de Preta no duríssimo tratamento contra a doença. Uma rede de apoio de amor, como definiu o filho Francisco.

Há forma mais linda de partir do que cercado pelos seus? Lembro sempre do nosso querido David Coimbra (e peço desculpas ao leitor por tantas vezes que gosto de citá-lo em ZH). Certa altura, já sob os efeitos do que chamava de “suplício”, bateu a sua porta um amigo antigo, dos tempos em que havia morado em Criciúma. Esse amigo, o Adelor, é um apresentador conceituadíssimo em Santa Catarina e fincou o pé na porta da casa do David, que já andava recluso. Disse que só sairia depois de vê-lo. David me contou:

– Kellyzinha, eu tenho amigos de verdade.

David partiu na semana seguinte. Jovem, como a Preta. Mas cercado de amigos, como fazia questão de ser. Na despedida, chopes cremosos, com brinde à amizade. Para não deixar dúvidas de que, ainda que tivéssemos a chance de comprar todos os bens possíveis, escolheríamos tê-lo entre nós.