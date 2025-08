Carlinhos de Jesus fala sobre uso de cadeira de rodas: "Fiquei 15 dias internado, à base de morfina"

O dançarino brasileiro Carlinhos de Jesus surpreendeu os fãs recentemente ao aparecer usando cadeira de rodas por causa de fortes dores nas pernas. Aos 72 anos, ele é conhecido por sua paixão pela dança, que começou ainda na infância, como contou em entrevista ao programa Timeline nesta quarta-feira (30).

O dançarino relata que foi quando esteve no Rio Grande do Sul que as dores começaram a se intensificar.

— Eu estava no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, depois eu fui pra Amaral. Ali, comecei a sentir muitas dores. E eu liguei para a minha mulher, que é médica, e relatei essa dor profunda. Imaginamos que poderia ser em função do frio, que estaria agravando, e tomei uma medicação. No dia 23 de junho, foi quando eu não aguentei mais de dor. As noites eram muito difíceis — disse à Rádio Gaúcha.

O artista ficou 15 dias internado ao receber o diagnóstico médico de bursite trocantérica bilateral no quadril e tendinite bilateral nos glúteos. Apesar das limitações, ele se mostra otimista com a recuperação, que inclui sessões de fisioterapia e tratamento contínuo.

— A partir da internação para fazer a ressonância magnética, eu permaneci no hospital. Fiquei 15 dias tratando, internado, à base de morfina. Era só a morfina que acalmava as dores. Aí, 15 dias depois eu já estava bem melhor, mas com uma medicação muito grande. Tive alta hospitalar, fui pra casa, mas em muitas noites, eu tinha esse "SOS" através da morfina. Então, eu continuei com a medicação, nos casos de extrema dor. Hoje, já consigo ficar sem ela — conta.