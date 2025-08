Após tarifaço, vice-governador do RS pede que ideologias sejam deixadas de lado: "Tem pessoas trabalhando contra lá nos EUA"

O vice-governador Gabriel Souza evitou citar nominalmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , que está nos Estados Unidos, mas não escondeu a decepção com as atitudes políticas do parlamentar e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao programa Gaúcha Mais nesta quarta-feira (30), ele citou pessoas que estão "trabalhando contra" o país.

— Enquanto isso, é proteger os empregos dos gaúchos, né? Proteger as as empresas do Rio Grande do Sul. Como governador do estado em exercício, me cabe aqui dizer aos gaúchos que estejamos todos unidos. Em que pese eventualmente divergências políticas, ideológicas, as coisas que nós deixemos de lado agora pra que a gente possa realmente manter os empregos, que é o que mais importa pras famílias . Dando tudo certo, vamos sair dessa aí com boas condições de manter a nossa economia, manter os nossos empregos e fortalecer a nossa indústria — declarou.