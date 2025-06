Prefiro morrer

A abordagem filosófica é apenas um preâmbulo para indicar duas conversas que fizemos na semana passada, no Timeline , da Rádio Gaúcha . A primeira com o jornalista gaúcho Adriano Silva, também sabatinado pelo jornalista Ticiano Osório em GZH. O tema: seu novo livro, O Dia em que Eva Decidiu Morrer. Nele, o autor narra a história de uma filósofa brasileira que resolve viajar à Suíça para “exercer seu direito de escapar ao martírio em que sua vida se transformou depois de sofrer um AVC brutal” .

A segunda conversa foi com Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura . Kisser perdeu a esposa, Patrícia (ela tinha 52 anos), depois de um intenso tratamento contra um câncer. Na reta final, com dores intensas e não mais suportáveis sem o uso de morfina, a esposa e ele passaram a pensar sobre o direito à morte assistida e o não avanço dessa discussão no Brasil. A partir dali, iniciou uma defesa pública sobre o direito de cada um a escolher um modo pacífico e seguro de partir (movimento Mãetrícia) e, neste contexto, propôs encararmos o fim da vida como algo natural.

Os temas contidos neste texto não se encerram com uma resposta definitiva. Ao contrário. Há muitas perguntas no ar: a quem pertence a vida e o direito sobre ela? A quem pertence a escolha sobre morrer tranquilo, frente a uma dor insuportável? Temos a capacidade de respeitar as decisões do outro quando diferentes das nossas? A coluna de hoje chega ao fim. E encarar o fim como algo inevitável (e, por que não, relevante?) já é um bom começo.