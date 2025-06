João e Joana de Barro

Era dezembro do ano passado e faltavam poucos dias para o fim de 2024. Em meio aos festejos natalinos, meu amigo Luciano Potter fez chegar a mim uma sacola de papel pardo com uma fita de presente. Dentro, um livro. Era o meu regalo de Natal.

A capa trazia a ilustração de uma rua simpática, com uma bicicleta escorada em frente a uma livraria pequena. Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong, da escritora sul-coreana Hwang Bo-reum. Imersa na leitura, pude perceber um ritmo de escrita diferente. Aquele não era um texto de reviravoltas. Era, antes, aconchegante, pincelado por minutos de tranquilidade. Um contraste com a rotina insana. Uma espécie de sossego para os pensamentos, com descanso para a mente e o espírito.

Descreveu Jeff sobre a construção conjunta do ninho: “Um dos joões chegou primeiro, com barro no bico. Aplicava a mistura com movimentos precisos – circulares, laterais, quase esculturais. Logo veio o outro. Revezaram-se com ritmo e cumplicidade”.