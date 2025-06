Elis e Maurício

Revista do Globo / Reprodução

Cantora em registro da Revista do Globo, na primeira edição de 1959, com seus pais e Sirotsky Sobrinho (ao fundo).

E talvez assim permanecessem não fosse um gesto do filho mais novo de Maurício, que à época comandava o programa Transassom, na Rádio e TV Gaúcha. Pedrinho sabia do rompimento da dupla, mas ainda assim pediu à produção que tentasse agendar uma entrevista com Elis sobre seu show. Nos bastidores, temeu até que a briga pudesse ser utilizada como argumento para uma negativa. Elis aceitou.