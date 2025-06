Aconteceu. Era madrugada de quinta para sexta-feira, com temperatura baixíssima, quando o corpo enviou sinais de que não queria mais permanecer naquela posição. Eu havia adormecido por volta de 23h, cansada e com esperanças de uma boa noite de sono. Em vão. Ao contrário do que minha consciência clamava, o cérebro começou a se insurgir com pensamentos indevidos. O relógio marcava 3h da manhã.