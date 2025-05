RS vai usar software da IBM e NASA para prevenir e conter danos de desastres climáticos

O anúncio foi feito a partir de um encontro com líderes da IBM. Mauricio Tonetto / Secom RS / Divulgação

O governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou nesta quinta-feira (15), em Nova York, uma parceria com a gigante global IBM para uso de uma ferramenta, desenvolvida em parceria com a Nasa, que vai auxiliar na prevenção e mitigação de danos causados por desastres climáticos. O anúncio foi feito a partir de um encontro com líderes da IBM, durante a missão do governo gaúcho na Semana do Brasil em Nova York.

Na prática, o software auxiliará na leitura de dados captados por equipamentos ou estudos que o Estado já dispõe ou estão em frase de contratação. Entre eles: radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, estudos de modelagem hidrodinâmica, batimetria e topografia.

— Tudo isso vai nos dar um conjunto de dados e de informações que é superimportante, por si só, serem manejados pelas equipes da Defesa Civil, mas tanto melhor, ou ainda muito melhor, acoplando o uso de inteligência artificial para fazer a leitura desses dados e informações. A intenção é produzir um melhor entendimento sobre as nossas fragilidades e possibilidades de eventos climáticos. É o uso de inteligência artificial aplicado à análise desses dados relacionados — explica Rodrigo Ortiz Borges, diretor regional da IBM Brasil e líder das operações nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Sobre o funcionamento da tecnologia, o gaúcho complementa:

— Estamos falando de um código baseado em inteligência artificial capaz de ler a maior inferência de dados de todas as possibilidades vertentes do imaginário. Dados geológicos, dados de satélite, vão ver dados de previsão de chuva, ver dados do IMET e isso tudo entra dentro de um caldeirão de inteligência social e a gente tira do outro lado uma previsão mais assertiva para prevenir com maior acuracidade e defender o estado de novos desastres.

Segundo Eduardo Leite, a ferramenta também servirá para apontar problemas e áreas que precisam de maior atenção por parte do poder público.

— Não é só a previsão climática, é sobre identificação de fragilidades, onde a gente deve colocar as atenções. Então, estou bastante satisfeito com isso.

A intenção é contar com a tecnologia em breve.