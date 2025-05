Onça brasileira: por que o RS ganhou esse apelido na Semana do Brasil em Nova York

O Rio Grande do Sul ganhou um “apelido” desejado pelas autoridades e que o posicionam em destaque na relação com outros Estados brasileiros frente a investidores. Trata-se do título de “onça brasileira”, numa alusão à expressão “tigres asiáticos”. Cabe explicar: os tigres asiáticos são quatro países do leste e sudeste da Ásia que se destacaram por seu rápido crescimento econômico e industrialização a partir da segunda metade do século 20.