O vinho que sobreviveu à enchente e foi representar o RS em Nova York

Rótulo foi ilustrado pelo cartunista vacariano Ronaldo. Governo do RS / Divulgação

O presente não poderia ser mais especial. Na missão que o governo do Estado cumpriu nos Estados Unidos, ao longo da semana conhecida como Brazilian Week, um regalo diferente foi levado pela comitiva gaúcha: Sobrevivente, um vinho que foi produzido a partir de uvas de colheita tardia que resistiram às chuvas no RS.

O rótulo, da Vinícola Sozo, conta o seguinte episódio: no dias em que o Rio Grande do Sul enfrentava a maior catástrofe climática de sua história, a última variedade ainda não colhida da uva Montepulciano nos vinhedos da Família Sozo (em Monte Alegre dos Campos) aguardava o momento ideal para ser retirada dos parreirais.

A semana de chuva torrencial no início de maio dava a impressão de que a uva não resistiria a tanta água. Mas, no dia 7 de maio de 2024, quando o sol finalmente apareceu, a equipe correu contra o tempo para realizar uma colheita seletiva.

Cacho por cacho, os colaboradores escolheram apenas os frutos íntegros — uma tarefa delicada, marcada por emoção, incerteza e coragem.

Como homenagem à força e ao espírito do povo gaúcho, o rótulo foi ilustrado de forma lúdica e única pelo cartunista vacariano Ronaldo, premiado internacionalmente. A Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (InvestRS) define a entrega da garrafa como símbolo da capacidade de resistência do povo gaúcho.

Presenteados

O vinho foi entregue como parte das ações promovidas pela InvestRS para promover o Rio Grande do Sul junto a investidores e líderes estrangeiros. Entre os agraciados, estava a renomada matemática e cientista da computação Maria Klawe, reconhecida por sua liderança acadêmica e pelo trabalho para aumentar a diversidade e a inclusão nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O Sobrevivente também foi entregue aos líderes de empresas de tecnologia visitadas pelo governo gaúcho. Na IBM, onde foram assinados protocolos para oferta de cursos de capacitação e inclusão digital, o presente foi levado ao gerente Adam Lawrence. Também foram presenteados líderes da OpenAI (da plataforma ChatGPT).

Conclusão

A missão do governo foi encerrada nesta quinta-feira (15) e produziu resultados em dois pontos principais. O primeiro deles contemplava apresentação do Rio Grande do Sul como uma opção segura e atrativa para investidores, presidentes e bancos e agentes privados. Na prática, significa dizer que o Estado está aberto e pronto para permitir condições, colocando-se de igual para igual com outras unidades da federação. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina, por exemplo, levaram seus governadores para Nova York.

O segundo ponto diz respeito aos encontros com líderes das gigantes globais de tecnologia. Entre elas: Salesforce, IBM e OpenAI. Foi a primeira vez, aliás, que um Estado brasileiro se reuniu com uma das maiores empresas do ramo de inteligência artificial.