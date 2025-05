"Não tem dinheiro nenhum da reconstrução", diz Eduardo Leite sobre documentário do governo a respeito da enchente de 2024

O governador Eduardo Leite falou sobre críticas da oposição ao documentário Todos Nós por Todos Nós, produzido pela Secretaria de Comunicação e que trata da enchente de maio de 2024. Em Nova York para uma agenda de aproximação com investidores e agentes do mercado, a fim de atrair recursos, Leite se disse tranquilo quanto à possibilidade de ter que responder a partir de um acionamento do Ministério Público.

Na terça-feira (13), o líder da bancada do PT na Assembleia, Miguel Rossetto, anunciou que recorrerá ao MP para pedir que o dinheiro gasto seja ressarcido aos cofres públicos.

— Estou absolutamente tranquilo. Foi uma iniciativa da Secretaria de Comunicação para trazer uma exibição daquilo que se desenvolveu por parte do governo no enfrentamento da calamidade, naquele momento crítico que se vivenciava. A oposição se opõe, e é isso que o PT está fazendo. Aliás, uma área em que eles sabem, sempre, atuar muito bem. Na área da oposição, se opondo e fazendo as suas críticas. Então, também acho que faz parte do processo, será devidamente esclarecido — disse o governador.

Leite também negou que haja uso de verba destinada à reconstrução para produção do documentário.

— Não tem dinheiro nenhum de enchente ou de reconstrução. Eu vi sendo falado sobre isso, que está usando dinheiro da reconstrução. Não tem nenhum recurso sendo utilizado para essas — declarou.

A respeito de eventual questionamento do MP, Leite reforçou: