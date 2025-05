Errei, desculpa

"Gabeira não se justificou. Apenas admitiu que, sim, olhando em perspectiva, o movimento tinha sido um erro". Fronteiras do Pensamento / Divulgação

Nasceu no ano 470 antes de Cristo o autor de uma das frases mais desprezadas da era pós-moderna. Era um homem de origem simples, filho de uma parteira e de um escultor. Pouco se sabe sobre o contexto em que viveu, mas há referências sobre uma participação destacada no conflito conhecido como a Guerra do Peloponeso, que reuniu cidades gregas em torno das duas principais potências da época, Atenas e Esparta.

A expressão a que me refiro, aliás, sequer foi documentada por ele. A humanidade só a conheceria por ter sido escrita, tempos depois, por um de seus mais destacados alunos: o fundador da Academia de Atenas (considerada a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental), Platão.

Falo de Sócrates, professor de Platão, para me referir à citação ignorada em nosso tempo recente: “só sei que nada sei”. Ao contrário do filósofo, vivemos a era do regozijo por quem acha saber tudo. Somos autossuficientes. Desprezamos quem não pensa da mesma maneira. Humilhamos quem afronta nossa opinião. Opinião, não, deixe me corrigir. Me refiro à verdade. O orgulho está em ser dono da verdade.

Questionado sobre sua participação no planejamento do sequestro do embaixador Charles Elbrick, Gabeira não hesitou: ' Foi um erro'

Ouse afrontar minha sabedoria. Eu te darei seiscentas mil razões constitucionais para que você entenda que eu sou dono da razão.

Agora permita-me voltar a Sócrates. A expressão saiu de moda, mas é interessantíssima para uma reflexão atemporal. O pensamento contempla a ideia de que a sabedoria humana está justamente na direção contrária: a consciência da ignorância. Na prática, é mais sábio (ou mais inteligente) o homem que se dá conta de seu não saber, que admite que suas crenças pessoais podem estar equivocadas.

Foi justamente com essa humildade – repito, em desuso nos tempos atuais — que Fernando Gabeira concedeu entrevista à Rádio Gaúcha, dias atrás. Questionado sobre sua participação no planejamento do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, na ditadura brasileira, Gabeira não hesitou:

— Foi um erro. Eu penso que qualquer tipo de sequestro deve ser condenado. Você não pode imaginar o sofrimento que impõe à pessoa. E também à família dessa pessoa.

Gabeira não se justificou. Não tentou demonstrar que sabia tudo. Apenas admitiu que, sim, olhando em perspectiva, o movimento tinha sido um erro. Pediu desculpas. Artigo raríssimo hoje.

Por certo, será criticado (por quem aplaudiu ou por quem condenou o ato à época). Ainda assim, preferiu o caminho menosprezado: a coragem de admitir que a certeza de ontem, hoje, não lhe cabe mais.