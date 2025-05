Como o governo do RS pretende ampliar a apresentação do Estado a investidores internacionais

O governador Eduardo Leite participou do painel “Brazil & World Economy 2025”. Leite integrou a mesa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Dois eventos de apresentação do RS a investidores, com foco em ambiente de negócios, ocorreram nesta quarta-feira (14) em Nova York. O governador Eduardo Leite participou do Summit Valor Econômico Brazil-USA e de painel promovido pelo Brazil Journal. O presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, afirmou a Zero Hora que o governo do Estado planeja ampliar a iniciativa e replicar o modelo do evento em outras agendas internacionais.