Como a Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, foi parar no plano global de inclusão digital da IBM

O programa global da IBM para inclusão digital terá Vila Cruzeiro , em Porto Alegre , como um dos focos em território brasileiro. O plano prevê a formação de 30 milhões de pessoas mundialmente, com educação para tecnologia, sendo dois milhões especificamente para a área de inteligência artificial.

— Meu sonho é ver muitas pessoas formadas, habilitadas para fazer do RS um Estado ainda melhor — disse Flávia.

Em âmbito global, a IBM já conseguiu contemplar 16 milhões de pessoas com o programa de inclusão digital até abril deste ano.

Também em Porto Alegre, a IBM oferecerá 7 mil vagas gratuitas para cursos para jovens, através do programa Geração Caldeira .

Parceria entre governo do RS e IBM Brasil

Nesta quinta-feira (15), último dia de agendas nos Estados Unidos, o governo do Estado assinou um protocolo de intenções com a IBM Brasil. O acordo busca ampliar iniciativas voltadas à inclusão digital e à formação de jovens em habilidades tecnológicas. A implementação da parceria, que envolve também a InvestRS, acontecerá por meio do programa global IBM SkillsBuild.