A enchente e o padre Rudimar

Estive com ele por conta de uma cobertura especial, na Rádio Gaúcha, que relembra um ano da enchente catastrófica que atingiu nosso Rio Grande. Naquela ocasião, o padre ganhou as manchetes do Brasil por deixar a apresentadora da TV Globo Ana Paula Araújo emocionada, a ponto de ela quebrar o protocolo, durante o Bom Dia Brasil, para lhe dar um abraço. Padre Rudi cumpria a missão de ajudar cada uma das famílias da Região das Ilhas, mas acabou contando à jornalista que, dessa vez, era ele quem também havia perdido tudo. Isto porque a água, em maio de 2024, invadiu lugares onde jamais havia chegado, inclusive a paróquia do padre Rudimar, que servira de abrigo na enchente anterior.