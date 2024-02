Nas eleições de 2022, Amoêdo declarou voto em Lula, seguindo um caminho oposto ao do Partido Novo, o qual foi presidente, fundador e candidato à presidência em 2018. Em entrevista ao Timeline nesta terça-feira (20), o administrador destacou que seu voto se deu visando manter a democracia no país, mesmo discordando "totalmente" do PT.