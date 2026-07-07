Santa Maria terá a primeira usina solar centralizada gerida por uma organização da sociedade civil no Brasil

A usina solar terá gestão da CUFA-RS e beneficiará famílias de baixa renda com créditos para energia elétrica. Vitória Silveira / Divulgação

Foi assinada hoje, em Santa Maria (RS), a cedência do terreno pela Prefeitura de Santa Maria para a implantação da primeira Usina Solar Centralizada gerida por uma organização da sociedade civil no Brasil.

O ato contou com a participação do prefeito Rodrigo Décimo que oficializou a cessão da área.

Os recursos são parte de um investimento da RGE e CPFL energia através do programa de Eficiência Energética da ANEEL.

A usina será gerida pela CUFA Rio Grande do Sul, após sua implantação.

A iniciativa representa um novo modelo de parceria entre o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor, utilizando a energia renovável como ferramenta de transformação social.

Os créditos de energia gerados serão destinados a famílias de baixa renda e do CadÚnico residentes em Santa Maria, contribuindo para a redução de custos com energia elétrica e ampliando o impacto social do projeto.

As famílias beneficiárias também passarão por acompanhamento de assistente social e terão acesso a cursos de qualificação profissional.