Santa Maria terá a primeira usina solar centralizada gerida por uma organização da sociedade civil no Brasil

Junior Torres

Junior Torres

Atua há mais de 20 anos na construção de projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural e econômico de comunidades de baixa renda. Lidera atualmente ações sociais em mais de 200 municípios gaúchos. Sua atuação foi reconhecida com os prêmios Líderes e Vencedores, da Assembleia Legislativa do RS, e Melhores do Esporte, e como finalista do Prêmio Innovare.

Marco histórico
Notícia

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Créditos de energia beneficiarão famílias de baixa renda, que também terão acompanhamento social e acesso a cursos de qualificação

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