Favela Seguros chega ao Rio Grande do Sul com foco em geração de renda nas periferias

Favela Seguros promove inclusão financeira e geração de oportunidades nas periferias. Rubens Filho / Divulgação

O Rio Grande do Sul passa a integrar a expansão nacional da Favela Seguros, iniciativa criada pela Favela Holding em parceria com a MAG Seguros, voltada à inclusão financeira e à geração de oportunidades para moradores de favelas e periferias.

Após consolidar operações nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, a empresa inicia suas atividades em território gaúcho, com atuação inicial em Porto Alegre, Canoas e Alvorada.

Além de oferecer soluções em seguros, a proposta busca criar oportunidades de trabalho dentro das próprias comunidades. Por meio do processo seletivo disponível no portal da empresa, moradores de favelas e periferias poderão participar de uma capacitação específica e, posteriormente, atuar como consultores na comercialização de seguros em seus territórios.

Segundo o fundador da Favela Holding, Celso Athayde, as favelas brasileiras movimentam mais de R$ 300 bilhões por ano em renda própria, um volume econômico superior ao Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países. Para ele, a Favela Seguros nasce com o propósito de transformar esse potencial econômico em oportunidades de qualificação, geração de renda e inclusão.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas por meio da plataforma oficial da empresa. A chegada da iniciativa ao Estado reforça uma tendência cada vez mais presente no mercado: reconhecer as favelas e periferias não apenas como consumidoras, mas como protagonistas do desenvolvimento econômico e social.