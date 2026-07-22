CUFA e iFood se unem para ajudar famílias gaúchas em desastres climáticos

Voluntários organizam a distribuição de itens essenciais a famílias atingidas por desastres climáticos. Vitória Silveira / Divulgação

O Rio Grande do Sul volta a enfrentar dias de apreensão. Chuvas intensas, vendavais, alagamentos e a chegada de uma nova onda de frio extremo recolocam milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, para quem vive nas periferias e comunidades populares, os efeitos das mudanças climáticas sempre chegam primeiro e costumam durar mais.

A cada novo evento extremo, fica evidente que enfrentar a crise climática não depende apenas de obras de infraestrutura ou de respostas governamentais. É preciso fortalecer redes comunitárias capazes de agir rapidamente, conhecendo o território, identificando prioridades e chegando aonde muitas vezes o poder público demora a alcançar.

Foi essa experiência que motivou uma nova parceria entre a Central Única das Favelas (CUFA) e o iFood para apoiar as comunidades atingidas no Rio Grande do Sul. A iniciativa reúne duas capacidades complementares: de um lado, a presença territorial construída pela CUFA ao longo de décadas de atuação nas periferias; de outro, a tecnologia, a escala e a capacidade logística do iFood.

A combinação desses ativos permite reduzir o tempo entre a solidariedade de quem deseja ajudar e a chegada efetiva dessa ajuda às famílias que mais precisam.

Essa articulação nasce de uma experiência concreta. Durante a maior tragédia climática da história do estado, em 2024, milhares de lideranças comunitárias e voluntários mostraram que a sociedade civil organizada pode desempenhar um papel decisivo nas respostas humanitárias. A CUFA coordenou uma ampla rede de apoio que distribuiu alimentos, água, colchões, kits de higiene e diversos outros itens essenciais, mantendo a assistência mesmo após o encerramento da fase mais crítica da emergência.

Mas talvez o principal aprendizado tenha sido compreender que não basta responder às tragédias: é preciso estar preparado antes que elas aconteçam.

Desde então, a organização estruturou um protocolo permanente de preparação para desastres climáticos. Em 2026, novas capacitações foram realizadas em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e órgãos da Defesa Civil, envolvendo lideranças comunitárias em temas como logística humanitária, evacuação de áreas de risco, primeiros socorros e resposta rápida a eventos extremos.

Cada liderança treinada representa uma comunidade mais preparada. Cada base organizada significa uma resposta mais rápida. Cada minuto economizado pode representar vidas protegidas.

Essa mobilização demonstra que a resiliência climática também se constrói por meio da confiança entre instituições, empresas e comunidades. Quando tecnologia, logística e organização social atuam de forma integrada, a solidariedade deixa de ser apenas um gesto e passa a ser uma capacidade permanente de resposta.

A participação da população continua sendo fundamental. Além das doações presenciais nas bases da CUFA espalhadas pelo estado, a parceria também permite contribuições digitais por meio da plataforma de doações do iFood, com valores a partir de R$ 1, ampliando significativamente o alcance da mobilização.

As mudanças climáticas já fazem parte da nossa realidade. A pergunta que permanece não é mais se novos eventos extremos acontecerão, mas o quanto estaremos preparados para enfrentá-los.

Fortalecer as comunidades, investir em prevenção e construir redes colaborativas talvez sejam algumas das respostas mais inteligentes que o Rio Grande do Sul pode oferecer diante dos desafios do presente e do futuro.

Pontos de arrecadação

BASE CUFA PORTO ALEGRE

R. General Vitorino, 53, sala 151 - Centro Histórico

R. Marta Costa Franzen, 101 - Bom Jesus

Contato: Vitoria Silveira: (51) 98548-3436

BASE CUFA CANOAS

Av. 17 de abril, 1455 - Guajuviras

Contato: Cristiane Dutra: (51) 99723-1862

BASE CUFA ALVORADA

Av. Wenceslau Fontoura, 558 - Sumaré

Contato: Rodrigo Borba (51) 98444-5278

BASE CUFA FREDERICO WESTPHALEN

Luiz Mazzonetto, 160 - Jardim Primavera

Contato: Roberto Torres (55) 9923-4666

BASE CUFA ESTEIO

Rua Rio Grande, 2263 - Liberdade

Contato: Eduardo Cardoso (51) 99938-3662

BASE CUFA SAPUCAIA DO SUL

Av. Coronel Theodomiro Porto da Fonseca 1300 – Capão da Cruz, Sapucaia do Sul

Contato: Fábio Evangelista (51) 99943-6779

BASE CUFA MONTENEGRO

Estrada Braulino Azevedo, s/n - Passo da Serra

Contato: Rogério Santos (51) 98184-4018

BASE CUFA PASSO FUNDO

Avenida Dona Sirlei 276 - Integração

Contato: Guilherme Barreto (54) 98120-1838

BASE CUFA PELOTAS

R. Evaristo Souza, 28 - Colônia Z3

Contato: Giovana Bittencourt (53) 98160-3135

BASE CUFA CAXIAS DO SUL

R. Abel Postali, 1767 - Praça Ceu Cidade Nova

Contato: Amarildo Rubinei (54) 99120-6306

BASE CUFA GUAÍBA

Contato: Cleni Oliveira (51) 99573-0681

BASE CUFA SANTA MARIA

Rua Manoel Mallmann Filho, 161 - Nova Santa Marta

Contato: Leonel Pacheco (55) 9688-2715

BASE CUFA TRAMANDAÍ

R. Santa Catarina, 611 - Indianópolis

Contato: Janaína Oliveira (51) 9740-1165

BASE CUFA RIO GRANDE

R. Adel Carvalho, 31 - Bernadeth

Contato: Jessica Martins (53) 98417-9499

BASE CUFA ERECHIM

R. Aratiba, 74 - Centro

Contato: Tatiane Ueker (54) 99106-1656