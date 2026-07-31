A tragédia que não termina quando a água baixa

Conforme a CUFA/RS, quase 60% das famílias afetadas já passaram por quatro ou mais enchentes, e 92% seguem morando nas mesmas áreas. Vitor Nunes / Divulgação

Há quem imagine que uma enchente termina quando o rio volta ao seu leito. A pesquisa realizada pela CUFA Rio Grande do Sul com 89 famílias atingidas pelas enchentes de 2026, em Montenegro, Lajeado e Eldorado do Sul, mostra exatamente o contrário: para milhares de famílias gaúchas, a tragédia continua muito depois de as manchetes desaparecerem.

O dado que mais me marcou não foi o volume da água, mas o tempo.

Quase 60% dos entrevistados já enfrentaram quatro ou mais enchentes, e 58,4% afirmam que suas próprias casas foram atingidas pelo menos quatro vezes. Não estamos falando de um desastre excepcional. Estamos falando de uma rotina.

Essa talvez seja a maior mudança que o Rio Grande do Sul ainda precisa compreender: deixamos de viver eventos extremos isolados para conviver com um ciclo permanente de exposição ao risco.

Outro dado impressiona ainda mais: 92% continuam morando no mesmo lugar. Mesmo depois de perder bens, ficar em média 37 dias fora de casa, acumular prejuízos superiores a R$ 20 mil e permanecer endividadas, essas famílias não conseguiram sair das áreas vulneráveis.

Não porque escolheram o risco.

Porque, muitas vezes, não existe alternativa.

Quem trabalha diariamente nas periferias aprende uma lição que dificilmente aparece nos relatórios técnicos: ninguém reconstrói a própria vida apenas levantando paredes. As pessoas reconstroem suas vidas quando conseguem preservar sua comunidade, sua escola, sua igreja, seus vizinhos e sua rede de apoio.

Por isso, chama atenção o fato de a segunda maior perda apontada pelos entrevistados ter sido justamente a dos vínculos comunitários. A enchente também leva embora o sentimento de pertencimento.

A pesquisa revela ainda outro aspecto importante. Mais da metade das famílias convive com crianças, um terço possui idosos e 15% têm pessoas com deficiência. Isso ajuda a explicar por que 67% precisaram de ajuda para evacuar e quase metade afirma que o tempo recebido entre o alerta e a inundação não foi suficiente.

Receber um aviso não significa conseguir sair.

E talvez esteja aí uma das maiores lições para as políticas públicas.

Não basta investir apenas em tecnologia para emitir alertas. É preciso investir em comunidades preparadas para responder a eles.

Curiosamente, quem mais ajudou as pessoas a deixar suas casas não foram os equipamentos públicos, mas os próprios vizinhos. A Defesa Civil aparece como a principal fonte dos alertas, enquanto a rede comunitária surge como protagonista da evacuação.

Isso reforça algo que vimos durante as enchentes de 2023, 2024 e, agora, novamente em 2026: a resiliência nasce nos territórios.

Ela nasce das lideranças locais, dos voluntários, das cozinhas solidárias, dos grupos de WhatsApp, dos barcos improvisados e das pessoas que conhecem cada rua da comunidade.

Mas confiar apenas na solidariedade não pode ser uma política permanente.

Os números também mostram que o trauma continua vivo. Entre os entrevistados, 93% dizem sentir medo quando começa a chover, e 74% afirmam que suas famílias ainda não voltaram à rotina. A saúde mental aparece entre as principais prioridades apontadas pelos entrevistados, ao lado de moradia, drenagem, contenção de cheias e reconstrução.

Quando perguntados se estão preparados para uma nova enchente, a resposta é contundente: a maioria acredita que não. Muitos afirmam que sequer existe uma estrutura comunitária organizada para enfrentar um novo desastre.

Talvez o dado mais importante desta pesquisa seja justamente este.

A população não está pedindo apenas reconstrução.

Está pedindo prevenção.

Depois de acompanhar as enchentes desde o Vale do Taquari, em 2023, passando pela tragédia histórica de 2024 e pelos novos eventos de 2026, fica evidente que o desafio do Rio Grande do Sul deixou de ser apenas reconstruir o que foi perdido.

O verdadeiro desafio é romper o ciclo que faz as mesmas famílias perderem tudo pela quarta, quinta ou sexta vez.

Enquanto isso não acontecer, a enchente continuará existindo muito depois que a água baixar.