Junior Torres

Junior Torres

Atua há mais de 20 anos na construção de projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural e econômico de comunidades de baixa renda. Lidera atualmente ações sociais em mais de 200 municípios gaúchos. Sua atuação foi reconhecida com os prêmios Líderes e Vencedores, da Assembleia Legislativa do RS, e Melhores do Esporte, e como finalista do Prêmio Innovare.

Enchente no Rio Grande do Sul
Opinião

A tragédia que não termina quando a água baixa

Pesquisa da CUFA Rio Grande do Sul, com famílias de Montenegro, Lajeado e Eldorado do Sul, mostra que conviver com as cheias já é rotina

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