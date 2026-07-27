A reconstrução não pode continuar afundando

Equipes da CUFA RS realizam a entrega de doações às famílias de Lajeado atingidas pela cheia dos rios. Vitor Nunes / Divulgação

Voltei de Lajeado e do Vale do Taquari com uma sensação difícil de explicar. A água baixou mais uma vez, mas a vida de muitas famílias continua submersa.

Para quem olha de fora, a enchente termina quando o rio volta ao seu leito. Para quem mora às margens dele, especialmente pescadores, ribeirinhos e moradores das periferias, ela nunca termina de verdade.

Há famílias que enfrentaram não uma, nem duas, mas quatro ou cinco enchentes nos últimos anos. Elas reconstruíram suas casas, perderam móveis, documentos, memórias e recomeçaram. Depois fizeram tudo de novo. E de novo. É uma reconstrução que já dura anos.

A resiliência dessas comunidades e dessas pessoas impressiona, mas não pode servir como desculpa para que o poder público e a sociedade se acostumem com o sofrimento. Nenhum povo deveria ser obrigado a provar sua capacidade de recomeçar tantas vezes.

O mais preocupante é que, à medida que o tempo passa, cresce também a invisibilidade. As manchetes diminuem, as doações cessam, a atenção da sociedade se volta para outros assuntos. Mas quem vive na beira do rio continua convivendo com o medo da próxima chuva, com a perda da renda, com o trauma e com a incerteza sobre o amanhã.

Ontem, no Vale do Taquari, em Lajeado, ouvimos relatos de famílias que ainda precisam de ajuda imediata. E essa realidade não é exclusiva da cidade. Ela se repete em diferentes municípios do Rio Grande do Sul.

Em muitos casos, lideranças comunitárias relatam dificuldade até para conseguir contato com órgãos públicos municipais em momentos de emergência ou entrega de doações e apoio. Quando cada minuto faz diferença, um telefone que não atende representa muito mais do que um problema administrativo. Representa abandono.

A reconstrução precisa ser uma responsabilidade compartilhada. Estado, municípios, sociedade civil, universidades, empresas e comunidades devem atuar juntos. Nenhuma instituição conseguirá enfrentar sozinha uma crise climática que se tornou permanente.

Também precisamos mudar a lógica da resposta às emergências. Não basta esperar a água subir para agir. O Rio Grande do Sul deveria possuir um sistema permanente de monitoramento e acompanhamento das famílias mais vulneráveis nestas áreas, especialmente pescadores artesanais, ribeirinhos e moradores de áreas de risco. Essas populações precisam estar identificadas, acompanhadas e integradas a protocolos de proteção antes que o desastre aconteça.

Quem conhece o território sabe onde a água chega primeiro, quais famílias têm maior dificuldade de sair, quem perdeu tudo pela terceira ou quinta vez e quem precisa de apoio para reconstruir sua vida. Esse conhecimento precisa fazer parte da política pública, não só alarmes, equipamentos e estudiosos universitários que, na hora em que a água sobe, estão em seus gabinetes.

Negar a ciência, jamais; mas reconhecer o conhecimento popular de quem passa a vida inteira naqueles rios é fundamental para a tomada de decisões.

As mudanças climáticas deixaram de ser uma previsão para se tornarem uma realidade cotidiana. A pergunta já não é mais se teremos outra enchente, mas se estaremos mais preparados quando ela chegar.

A verdadeira reconstrução não se mede apenas pelas pontes refeitas ou pelas casas entregues. Ela se mede pela capacidade de proteger vidas, preservar a dignidade das pessoas e garantir que ninguém seja esquecido depois que as câmeras vão embora.

Os ribeirinhos e as periferias do nosso estado não precisam apenas de solidariedade quando a tragédia acontece. Precisam de presença permanente, políticas públicas consistentes e da certeza de que não enfrentarão sozinhos a próxima enchente.