Junior Torres

Junior Torres

Atua há mais de 20 anos na construção de projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural e econômico de comunidades de baixa renda. Lidera atualmente ações sociais em mais de 200 municípios gaúchos. Sua atuação foi reconhecida com os prêmios Líderes e Vencedores, da Assembleia Legislativa do RS, e Melhores do Esporte, e como finalista do Prêmio Innovare.

Geradores de confiança
Notícia

Stakeholders das favelas, periferias e comunidades

São pessoas que, muitas vezes sem recursos, sem salários e sem reconhecimento, assumem responsabilidades que deveriam ser compartilhadas por toda a sociedade

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