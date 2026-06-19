Inovação social: a solução está nas favelas e periferias

No RS um dos principais exemplos de política pública voltada à inovação social é o programa Comunidades Inovadoras. Vitória Silveira / Divulgação

Muito se fala em inovação. Quando ouvimos essa palavra, logo pensamos em tecnologia, inteligência artificial, grandes empresas ou laboratórios modernos. Mas existe um tipo de inovação que nasce longe dos centros tecnológicos e que transforma vidas todos os dias: a inovação social. Ela surge através de problemas reais e de pessoas reais.

Nas favelas e periferias, a inovação não nasce de uma ideia criada em uma sala de reuniões. Ela nasce da necessidade. Surge quando uma mãe percebe que as crianças do bairro não têm onde ficar no contraturno escolar e cria uma oficina comunitária. Quando um morador transforma a garagem de casa em uma biblioteca. Quando jovens criam um projeto esportivo para afastar crianças da violência. Quando uma cozinheira da comunidade organiza uma rede de produção de alimentos para gerar renda para outras mulheres.

A inovação social acontece quando alguém decide não esperar uma solução pronta e passa a construir uma resposta coletiva para um problema que afeta sua comunidade.

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 mostraram isso de forma muito clara. Enquanto muitas estruturas ainda tentavam entender a dimensão da tragédia, lideranças comunitárias já estavam organizando cozinhas solidárias, centros de distribuição de donativos, redes de voluntários e sistemas de informação para atender famílias atingidas. Não havia manuais. Havia urgência. E foi justamente dessa urgência que nasceram soluções inovadoras.

A favela é um território onde a criatividade é exercitada diariamente.

Quem convive com escassez aprende a encontrar caminhos onde aparentemente não existem. Quem enfrenta dificuldades desenvolve capacidade de adaptação, colaboração e resiliência.

Um exemplo inspirador dessa inovação social vem do sul do Estado, com as Redeiras de Pelotas. A iniciativa nasceu de um problema ambiental e econômico enfrentado pelas comunidades pesqueiras da região: o descarte de sobras e resíduos das redes de pesca. O que antes era visto como lixo passou a ser transformado em oportunidade. As mulheres da colônia de pescadores começaram a reaproveitar esse material para produzir peças artesanais e produtos de alto valor agregado. A iniciativa contribui para a preservação ambiental, qualifica mulheres ribeirinhas, fortalece sua autonomia financeira e gera renda para dezenas de famílias. Hoje, os produtos produzidos pelas Redeiras ultrapassam fronteiras e são comercializados para diversos estados brasileiros e também para outros países, demonstrando como uma solução criada dentro da comunidade pode alcançar reconhecimento internacional.

Por isso, as favelas não devem ser vistas apenas como locais que precisam de ajuda. Elas precisam ser reconhecidas como territórios que produzem conhecimento, tecnologia social e soluções capazes de inspirar políticas públicas, empresas e organizações.

Muitas das iniciativas que hoje são referência nacional começaram de forma simples: uma reunião de vizinhos, uma roda de conversa, uma ação voluntária ou um pequeno projeto comunitário.

O que diferencia essas experiências é que elas foram construídas por quem conhece o problema de perto.

O futuro da inovação brasileira passa também pelas vielas, pelos becos, pelas comunidades indígenas, pelos quilombos e pelas periferias urbanas. É nesses espaços que encontramos cidadãos transformando dificuldades em oportunidades e desafios em soluções coletivas.

No Rio Grande do Sul, um dos principais exemplos de política pública voltada à inovação social é o programa Comunidades Inovadoras, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, liderada pela secretária Lisiane Lemos. A iniciativa implantou hubs de inovação dentro de comunidades que integram o programa RS Seguro, aproximando oportunidades, conhecimento e tecnologia de territórios historicamente afastados desses espaços.

O programa busca identificar e fortalecer os potenciais econômicos existentes nas comunidades, além de conectar moradores de favelas e periferias a grandes eventos, ecossistemas de inovação e plataformas de investimento. No ano passado, mais de 5 mil pessoas foram qualificadas. Em 2026, a expectativa é ultrapassar a marca de 10 mil participantes capacitados, consolidando uma política pública que reconhece o talento e a capacidade empreendedora existente nas periferias gaúchas.

Talvez a maior inovação do nosso tempo não seja uma nova tecnologia.

Talvez seja a capacidade de enxergar que as melhores respostas para muitos problemas já estão sendo criadas dentro das comunidades por pessoas que decidiram fazer a diferença onde vivem.