Junior Torres

Junior Torres

Atua há mais de 20 anos na construção de projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural e econômico de comunidades de baixa renda. Lidera atualmente ações sociais em mais de 200 municípios gaúchos. Sua atuação foi reconhecida com os prêmios Líderes e Vencedores, da Assembleia Legislativa do RS, e Melhores do Esporte, e como finalista do Prêmio Innovare.

Potência comunitária
Opinião

Inovação social: a solução está nas favelas e periferias

a resposta às enchentes às Redeiras de Pelotas, iniciativas locais mostram conhecimento onde muitos ainda enxergam apenas carência

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