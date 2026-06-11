As vozes das mulheres das periferias precisam ser ouvidas

Campanha prevê pesquisa inédita, cartilhas informativas e 15 salas de atendimento em comunidades do estado. Gian Michailoff / Divulgação

Todos os dias, mulheres gaúchas enfrentam diferentes formas de violência.

Muitas vezes, essas violências acontecem dentro de casa, em silêncio, longe dos holofotes e das estatísticas oficiais.

Nas periferias e favelas do Rio Grande do Sul, a realidade costuma ser ainda mais dura, marcada pela dificuldade de acesso a serviços especializados, pela dependência econômica e pelo medo de denunciar.

Foi a partir dessa compreensão que nasceu a campanha O Rio Grande do Sul diz não à violência contra a mulher e ao feminicídio, uma mobilização que agora entra em uma nova fase, fortalecida com o apoio do Instituto Banrisul Cultural.

Além de sensibilizar a sociedade, o objetivo desta nova etapa é construir respostas concretas para uma das maiores urgências do nosso tempo: proteger mulheres e salvar vidas.

A CUFA Rio Grande do Sul está realizando a maior pesquisa já feita no estado sobre violência contra a mulher sob a perspectiva das mulheres das favelas e periferias.

Ouvindo quem vive diariamente os desafios impostos pela desigualdade, pela vulnerabilidade social e pela ausência de políticas públicas adequadas às realidades dos territórios.

Não se trata apenas de levantar números.

Os números são importantes, mas sozinhos não contam a história completa.

Buscar compreender os medos, as dificuldades e as necessidades reais dessas mulheres, é fundamental , dar visibilidade a experiências que durante muito tempo permaneceram invisíveis é necessário.

Os resultados dessa pesquisa terão desdobramentos importantes.

Será produzido um livro, registrando reflexões, dados e relatos que contribuam para o aprofundamento do debate sobre o tema.

Também será elaborada uma cartilha de orientação, com informações acessíveis sobre prevenção, acolhimento e garantia de direitos.

Mas o compromisso vai além da produção de conhecimento.

Com base nos dados levantados, serão implantadas 15 salas de atendimento comunitário, oferecendo acolhimento e encaminhamento para mulheres que necessitam de apoio.

Além disso, será disponibilizado um serviço 0800, garantindo acesso gratuito à orientação jurídica, psicológica e social.

Também estão previstas mais de 200 ações em diferentes regiões do estado, voltadas à prevenção da violência, à promoção da autonomia feminina e ao fortalecimento das redes de proteção nos territórios.

O enfrentamento à violência contra a mulher exige coragem coletiva.

Não é uma responsabilidade exclusiva do poder público e tampouco pode ser delegada às vítimas.

É uma tarefa que precisa envolver governos, empresas, organizações da sociedade civil e cada cidadão comprometido com a construção de uma sociedade mais justa.

Quando uma mulher é silenciada, toda a sociedade perde.

Quando uma mulher encontra acolhimento, proteção e oportunidades para reconstruir sua vida, todos avançamos.

As favelas e periferias têm mostrado, historicamente, uma enorme capacidade de organização e solidariedade.

São nesses territórios que surgem lideranças comunitárias, projetos sociais e redes de apoio que fazem a diferença onde muitas vezes o Estado não consegue chegar.

Valorizar essas iniciativas e fortalecer quem já está na ponta é um passo importante para transformar essa realidade.

Dizer não à violência contra a mulher e ao feminicídio é mais do que um slogan.

É assumir um compromisso diário com a vida, com a dignidade e com o direito de todas as mulheres viverem sem medo.

Que esta nova fase da campanha seja, acima de tudo, um convite à ação.

Nenhuma mulher deve caminhar sozinha.