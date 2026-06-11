As vozes das mulheres das periferias precisam ser ouvidas

Todos os dias, mulheres gaúchas enfrentam diferentes formas de violência.
Muitas vezes, essas violências acontecem dentro de casa, em silêncio, longe dos holofotes e das estatísticas oficiais.
Nas periferias e favelas do Rio Grande do Sul, a realidade costuma ser ainda mais dura, marcada pela dificuldade de acesso a serviços especializados, pela dependência econômica e pelo medo de denunciar.
Foi a partir dessa compreensão que nasceu a campanha O Rio Grande do Sul diz não à violência contra a mulher e ao feminicídio, uma mobilização que agora entra em uma nova fase, fortalecida com o apoio do Instituto Banrisul Cultural.
Além de sensibilizar a sociedade, o objetivo desta nova etapa é construir respostas concretas para uma das maiores urgências do nosso tempo: proteger mulheres e salvar vidas.
A CUFA Rio Grande do Sul está realizando a maior pesquisa já feita no estado sobre violência contra a mulher sob a perspectiva das mulheres das favelas e periferias.
Ouvindo quem vive diariamente os desafios impostos pela desigualdade, pela vulnerabilidade social e pela ausência de políticas públicas adequadas às realidades dos territórios.
Não se trata apenas de levantar números.
Os números são importantes, mas sozinhos não contam a história completa.
Buscar compreender os medos, as dificuldades e as necessidades reais dessas mulheres, é fundamental , dar visibilidade a experiências que durante muito tempo permaneceram invisíveis é necessário.
Os resultados dessa pesquisa terão desdobramentos importantes.
Será produzido um livro, registrando reflexões, dados e relatos que contribuam para o aprofundamento do debate sobre o tema.
Também será elaborada uma cartilha de orientação, com informações acessíveis sobre prevenção, acolhimento e garantia de direitos.
Mas o compromisso vai além da produção de conhecimento.
Com base nos dados levantados, serão implantadas 15 salas de atendimento comunitário, oferecendo acolhimento e encaminhamento para mulheres que necessitam de apoio.
Além disso, será disponibilizado um serviço 0800, garantindo acesso gratuito à orientação jurídica, psicológica e social.
Também estão previstas mais de 200 ações em diferentes regiões do estado, voltadas à prevenção da violência, à promoção da autonomia feminina e ao fortalecimento das redes de proteção nos territórios.
O enfrentamento à violência contra a mulher exige coragem coletiva.
Não é uma responsabilidade exclusiva do poder público e tampouco pode ser delegada às vítimas.
É uma tarefa que precisa envolver governos, empresas, organizações da sociedade civil e cada cidadão comprometido com a construção de uma sociedade mais justa.
Quando uma mulher é silenciada, toda a sociedade perde.
Quando uma mulher encontra acolhimento, proteção e oportunidades para reconstruir sua vida, todos avançamos.
As favelas e periferias têm mostrado, historicamente, uma enorme capacidade de organização e solidariedade.
São nesses territórios que surgem lideranças comunitárias, projetos sociais e redes de apoio que fazem a diferença onde muitas vezes o Estado não consegue chegar.
Valorizar essas iniciativas e fortalecer quem já está na ponta é um passo importante para transformar essa realidade.
Dizer não à violência contra a mulher e ao feminicídio é mais do que um slogan.
É assumir um compromisso diário com a vida, com a dignidade e com o direito de todas as mulheres viverem sem medo.
Que esta nova fase da campanha seja, acima de tudo, um convite à ação.
Nenhuma mulher deve caminhar sozinha.
O Rio Grande do Sul que queremos construir é aquele onde respeito, proteção e igualdade não sejam exceções, mas sim, direitos garantidos a todas.