Junior Torres

Junior Torres

Atua há mais de 20 anos na construção de projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural e econômico de comunidades de baixa renda. Lidera atualmente ações sociais em mais de 200 municípios gaúchos. Sua atuação foi reconhecida com os prêmios Líderes e Vencedores, da Assembleia Legislativa do RS, e Melhores do Esporte, e como finalista do Prêmio Innovare.

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Opinião

As vozes das mulheres das periferias precisam ser ouvidas

Pesquisa inédita sobre violência e feminicídio será realizada com 5 mil mulheres gaúchas que moram em favelas e periferias

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