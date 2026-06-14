Antenas para conectar sonhos e emoções

Mais de 400 famílias em comunidades do Rio Grande do Sul receberão antenas digitais para assistir à Copa e canais abertos. Vitoria Silveira / Divulgação

Nem sempre uma antena representa apenas acesso ao sinal de televisão. Muitas vezes, ela simboliza pertencimento, inclusão e a oportunidade de viver momentos que unem o país inteiro.

Neste sábado (13), no bairro Guajuviras, em Canoas, teve início no Rio Grande do Sul a campanha “Fique Antenado”, uma iniciativa realizada pela Rede Globo e Central Única das Favelas (CUFA), que está promovendo a doação de antenas digitais em diversas regiões do Brasil.

No estado, mais de 400 famílias que moram em favelas e periferias serão beneficiadas com a ação.

O objetivo é simples, mas extremamente significativo: garantir que essas famílias tenham acesso à TV aberta de qualidade e possam acompanhar a Copa do Mundo, torcendo pela Seleção Brasileira e compartilhando momentos que fazem parte da memória afetiva do nosso povo.

Quem cresceu na periferia sabe o que representa reunir a família, os vizinhos e os amigos em frente à televisão para assistir aos jogos do Brasil.

São lembranças que atravessam gerações, fortalecem vínculos e transformam uma simples partida de futebol em um verdadeiro encontro comunitário.

Após o Guajuviras, a campanha seguirá para outros territórios.

Na segunda-feira (15), será a vez da Restinga, em Porto Alegre.

Outras comunidades, como a Bom Jesus, na capital, e o Santo Afonso, em Novo Hamburgo, devem receber a iniciativa nos próximos dias.

Em um tempo em que tanto se fala sobre inclusão digital, é importante lembrar que o acesso à informação, ao entretenimento e aos grandes eventos nacionais também é uma forma de cidadania.

A televisão aberta continua sendo, para milhões de brasileiros, uma importante janela para o mundo.

Que essas antenas levem muito mais do que imagem e som. Que levem esperança, pertencimento e a certeza de que ninguém deve ficar de fora dos momentos que unem o Brasil.