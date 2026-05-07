O novo ciclo da economia criativa das periferias gaúchas

Iniciativa foi criada pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. André Ávila / Agencia RBS

Porto Alegre recebe nesta semana um daqueles movimentos que ajudam a mostrar como a cultura, a inovação e a organização coletiva podem transformar territórios. Nesta sexta e sábado (8 e 9 de maio), ocorre a inauguração oficial do Hub Atividade, um espaço criado para fortalecer iniciativas culturais, coletivos, instituições, projetos sociais e marcas independentes que já movimentam a economia criativa nas favelas e periferias do Rio Grande do Sul.

O Hub nasce em um momento em que o debate sobre desenvolvimento econômico já não pode mais ignorar o potencial das periferias brasileiras. Durante muito tempo, a inovação foi associada apenas a grandes centros empresariais, universidades ou parques tecnológicos. Mas a realidade vem mostrando que boa parte das soluções criativas, culturais e sociais também nasce dentro das favelas.

Criado pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, o Hub Atividade surge com o propósito de oferecer estrutura, acompanhamento e desenvolvimento institucional para quem, muitas vezes, tem potência, talento e impacto social, mas não encontra apoio técnico para crescer de forma sustentável.

O espaço funcionará como um ecossistema de aceleração sociocultural e ambiental, oferecendo mentorias, formação e acompanhamento em áreas como gestão administrativa e financeira, comunicação, captação de recursos, sustentabilidade de projetos, autogestão, desenvolvimento pedagógico e produção de eventos.

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O Hub busca se consolidar como um ambiente de conexões. A estrutura contará com coworking, salas de reunião, auditório, estúdio multimídia, ambientes tecnológicos e espaços de networking pensados para aproximar organizações, produtores culturais, coletivos e instituições públicas e privadas.

A programação de inauguração também ajuda a mostrar a dimensão dessa iniciativa e da cultura periférica. Durante os dois dias, o público poderá participar de painéis sobre economia criativa, inovação, cultura e negócios, além de rodadas de negócios voltadas à apresentação de coletivos e instituições para compradores e parceiros estratégicos. O evento ainda terá apresentações culturais e shows com artistas nacionais e gaúchos, como os rappers MV Bill, Ajuliacosta, BK, Negra Jaque e DaGuedes, entre outros grandes nomes da cena.

Em um estado que busca reconstruir sua economia e fortalecer novos caminhos de desenvolvimento, iniciativas como essa mostram que investir na cultura e nas periferias também é investir em geração de renda, oportunidades e transformação social.

O Hub Atividade prova que criatividade, cultura, empreendedorismo e impacto social podem caminhar juntos, reforçando a potência das favelas gaúchas.

O evento acontece nos dias 8 e 9 de maio, das 9h às 22h, na Rua Miguel Teixeira, 126, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, com entrada gratuita e aberta ao público.