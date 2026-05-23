ESG "made in favela" no Rio Grande do Sul

Projeto Mães da Cufa, em Passo Fundo, reaproveita tecidos. Tatiana Tramontina / Agência RBS

Já ouviu falar de ESG?

A sigla significa Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança). Grandes corporações e empresas vêm adotando a sigla e desenvolvendo diversas iniciativas na área. Empresas com capital aberto, com financiamentos internacionais ou nacionais, necessitam disso. É mercado, é dinheiro, é marketing, é social.

ESG é hype!

Mas já pensou que, nesta onda, o ESG também tem espaço nas favelas e periferias?

Na maioria das vezes, são soluções criadas nas áreas ambiental, social e de governança para atuar em problemas reais, vividos na pele, no dia a dia, por quem mora em regiões com grandes índices de vulnerabilidade social.

Solução real para resolver problema real!

Em Passo Fundo, o projeto Mães da Cufa, realizado por Alessandra Barcellos, faz ciclo reverso: pega materiais que iriam para descarte, como uniformes de empresas e restos de tecido, e transforma em peças de roupa, sacolas de mercado, estojos, mochilas e artesanato, gerando renda para um grupo de 30 mulheres que se qualificaram e se especializaram nisso.

Contato: (54) 99127-2349 / Facebook: Alessandra Barcellos

Na Restinga, em Porto Alegre, a Tati, do Sabão da Tinga (@sabaodatinga), transforma óleo de cozinha que iria para o esgoto e rios em sabão. Tati foi apoiada recentemente pelo Fundo Regenera, pelo Instituto Mari Johannpeter, e vem capacitando e formando inúmeros moradores da Restinga, gerando renda e acabou de abrir uma fábrica.

Contato: Tatiane Morais (51) 98686-6623 / @sabaodatinga @tatianesilvamorais1

Outro exemplo vem da Beneficiadora de Vidros Orgânica, de Eldorado do Sul, que transforma vidro em oportunidade. A iniciativa realiza o beneficiamento de vidros, transformando o que seria lixo em potes e garrafas higienizados e prontos para uso. Além de reduzir o resíduo de vidro descartado, a ação valoriza o trabalho dos catadores e gera emprego e renda de forma sustentável, mostrando como soluções simples podem gerar impacto ambiental, econômico e social dentro das comunidades.

Contato: Gislaine Duarte: (51) 99685-9881 / @beneficiadoradevidros

Em Montenegro, o Espaço Isokan, mostra que ESG também se constrói a partir do cuidado com a terra e com as pessoas. Em uma área antes abandonada, o projeto cultiva orgânicos e promove integração e inclusão social por meio da cultura, educação, empreendedorismo, preservação ambiental, esporte e lazer, impactando crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade na região. É a prova de que transformar território é, antes de tudo, criar possibilidades reais de futuro.

Contato: Kaka Pinheiro (51) 99569-0054 / @cufamontenegro