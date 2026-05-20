Com álbum de figurinhas, Taça das Favelas chega à quarta edição no RS

Final feminina de 2025 opôs Beltrão de Queiroz, de Caxias do Sul, e Vila Farrapos, de Porto Alegre. Soares Fotografia Esportiva / Rani Ribeiro Fotos / Divulgação

Quando a Taça das Favelas chegou ao Rio Grande do Sul, muita gente enxergava apenas um campeonato de futebol. Quatro anos depois, ela se consolidou como muito mais do que isso: virou ferramenta de transformação social, oportunidade, pertencimento e construção de sonhos para milhares de jovens gaúchos.

Em 2026, a competição chega à sua quarta edição reunindo cerca de 6 mil jovens de mais de 30 cidades do Estado. Meninos e meninas das periferias, favelas, vilas, comunidades indígenas e territórios populares que encontram dentro da Taça não apenas a disputa esportiva, mas um espaço de reconhecimento, autoestima e perspectiva de futuro.

O lançamento oficial estadual da competição ocorre nesta quarta-feira (20), na Federação Gaúcha de Futebol, reunindo lideranças comunitárias, representantes esportivos, autoridades públicas e parceiros do projeto. O momento marca o início de mais uma edição que promete mobilizar milhares de pessoas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

A Taça das Favelas é um retrato do Rio Grande do Sul que muitas vezes não aparece. Um Estado potente, diverso e cheio de talentos espalhados pelas favelas. Em cada treino, em cada viagem e em cada partida, existe uma rede inteira de famílias, lideranças comunitárias e projetos sociais acreditando que o esporte pode abrir caminhos.

E neste ano de Copa do Mundo, a Taça das Favelas RS também entra em um novo momento. Pela primeira vez, teremos um álbum oficial de figurinhas da competição, reunindo os atletas das 16 equipes masculinas e das 16 equipes femininas classificadas para as oitavas de final. Um marco simbólico e histórico para jovens que, muitas vezes, nunca tiveram sequer uma fotografia impressa valorizando sua trajetória.

Além disso, todos os atletas terão carteirinha oficial da competição, fortalecendo ainda mais o sentimento de pertencimento e identidade dentro do campeonato.

A grande final já tem data marcada: será no dia 31 de outubro, com transmissão ao vivo pela RBS TV, levando para todo o Estado futebol de qualidade, histórias reais de superação, resistência e potência das favelas gaúchas.

Ao longo desses quatro anos, a Taça das Favelas mostrou que investir na juventude é investir em segurança, em educação, em saúde emocional e em futuro. Cada jovem ocupado pelo esporte é também um jovem mais próximo de oportunidades e mais distante da violência.

O futebol segue sendo a paixão que move multidões. Mas na Taça das Favelas, ele também se transforma em ferramenta de impacto social, formação cidadã e esperança coletiva.

E talvez seja justamente isso que faz dela tão especial: a capacidade de mostrar que das favelas e periferias do Rio Grande do Sul saem atletas, lideranças, talentos, sonhos e futuros inteiros em movimento.