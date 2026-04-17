A parceria entre o Banrisul Cultural e a Cufa no combate à violência contra a mulher

Beatriz Araújo, Junior Torres e Fernando Lemos no evento de lançamento do Instituto. Lu Brito / Divulgação

O Banrisul lançou oficialmente nesta quarta-feira (15) o Instituto Banrisul Cultural, que terá o objetivo de fomentar programas e projetos nas áreas de cultura, educação e desenvolvimento social.

O investimento inicial previsto é de R$ 27 milhões e a expectativa é de que até um milhão de pessoas sejam beneficiadas pelas ações a serem promovidas no Rio Grande do Sul.

Para a largada do Banrisul Cultural, foram criados cinco programas, entre eles o “Rio Grande do Sul diz não à violência contra a mulher e o feminicídio”, da Central Única das Favelas (Cufa), à qual o Instituto se soma para desenvolver uma série de ações voltadas a prevenção e suporte a mulheres.

Com atuação em favelas, periferias e comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, a ação prevê mais de 300 atividades em todo o Estado, a partir de maio, além da criação de uma rede de atendimento com 14 unidades regionais, impactando mais de 100 mil pessoas.

Também estão previstas atividades de educação financeira, qualificação profissional, incentivo à empregabilidade e uma pesquisa inédita com 5 mil mulheres de comunidades abrangidas pelo projeto.

O evento de lançamento do Instituto Banrisul Cultural contou com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, da diretora-geral do Instituto Beatriz Araújo, equipe do instituto, autoridades, imprensa, parceiros e convidados.