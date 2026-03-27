Favela tem potência, e agora também tem espaço em GZH

Junior Torres

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Atua há mais de 20 anos na construção de projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural e econômico de comunidades de baixa renda. Lidera atualmente ações sociais em mais de 200 municípios gaúchos. Sua atuação foi reconhecida com os prêmios Líderes e Vencedores, da Assembleia Legislativa do RS, e Melhores do Esporte, e como finalista do Prêmio Innovare.

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