Favela tem potência, e agora também tem espaço em GZH

Junior é presidente da Central Única das Favelas no RS. Junior Torres / Arquivo Pessoal

O Rio Grande do Sul ganha, a partir de hoje, um novo espaço de escuta, visibilidade e narrativa: um espaço onde a favela e a periferia deixam de ser pauta periférica para ocupar o centro do debate público.

Meu nome é Junior Torres, tenho 39 anos. Há mais de duas décadas, atuo na linha de frente de iniciativas que conectam desenvolvimento social, oportunidade e dignidade em territórios historicamente invisibilizados.

Atualmente, presido a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa RS) e coordeno a atuação da organização na região Sul do país. Também sou responsável pela realização da Expo Favela e da Taça das Favelas em nosso Estado.

Essa trajetória é construída no cotidiano: coordeno programas sociais que estão em 200 cidades gaúchas, palestrei na COP 29, no Azerbaijão, fui à China em 2025 apresentar essas iniciativas e, durante as enchentes, fui um dos responsáveis pela maior ação de ajuda humanitária da história do RS.

É dessa vivência que nasce esta coluna.

Para além de um espaço de opinião, este será um território de construção. Aqui, vamos falar de ESG a partir da realidade das periferias, de inovação social que nasce nas favelas, de diversidade como prática cotidiana e de inclusão como estratégia concreta de desenvolvimento.

A favela não é ausência. Não é carência. A favela é criação, é solução, é empreendedorismo, é cultura, é inteligência coletiva.

E, acima de tudo, é potência.

Toda semana, este espaço será dedicado a dar visibilidade a quem faz, a quem transforma e a quem constrói alternativas reais dentro dos seus territórios: lideranças, coletivos, jovens, empreendedores e também parceiros que acreditam e investem nessas iniciativas.

Este não é um espaço sobre a favela.

É um espaço da favela.

Fica aqui o convite para que você acompanhe, participe, provoque, traga ideias e, principalmente, conheça histórias que já estão mudando realidades, mesmo quando ainda não aparecem nos holofotes.

E agora, a gente começa.