A potência da Restinga é destaque no Melhores do Ano, da Rede Globo

ONG Renascer da Esperança atua no bairro Restinga, em Porto Alegre. Vitória Silveira / Comunicação Cufa RS / Divulgação

A Restinga não é apenas a maior favela gaúcha, é também maior do que 93% dos municípios do Estado. Possui um dos IDHs mais baixos do Rio Grande do Sul, com 47,1% da população negra – índice acima da média gaúcha – e, embora não tenha o mesmo percentual de investimentos que outras regiões, é um verdadeiro celeiro de potências que se revelam em meio às dificuldades.

Quem ligou a TV neste domingo se emocionou com Rozeli da Silva, da ONG Renascer, no Melhores do Ano, da Rede Globo. Ela ganhou o Troféu Inspiração e levou o nome da Tinga, da favela e da periferia para o topo de um dos programas mais assistidos do país.

Rozeli foi uma das precursoras da atuação social na comunidade. Mesmo sem saber ler e escrever, tornou-se gari ao ser aprovada em um concurso da prefeitura de Porto Alegre. Venceu as mais diversas formas de violência que uma mulher negra e periférica pode enfrentar.

À frente da ONG Renascer da Esperança, vem formando milhares de jovens ao longo dos anos.

Hoje, leva esporte, cultura e arte para muitas crianças e jovens da comunidade, além de oferecer formação e oportunidades a adultos. Também está envolvida em diversas causas sociais dentro do território.

Assim como Rozeli, a Restinga já revelou jogadores de futebol como Tinga, nomes como Gabi Valente, que foi Top 10 da Expo Favela e capa da revista Exame, talentos que transformam vidas e são referência nacional em arquitetura, como Karol, da Kopa Coletiva. Há ainda pessoas desenvolvendo aplicativos com inteligência artificial na comunidade, como Roberta Capitão, do PerifaTech, e empreendedoras fazendo ESG na prática, como Tati, do Sabão da Tinga. Sem falar na escola de samba Estado Maior da Restinga, que faz sucesso por onde passa.

A Tinga é um berço de talentos, de inovação, de pessoas que fazem a diferença e se destacam em meio a adversidades e que mostram a potência das favelas gaúchas.