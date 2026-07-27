Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Murro na velhofobia
Notícia

Xuxa é o cisco no olho de uma sociedade que odeia tudo que não se encaixa nos padrões

Aos 63 anos, ela lotou um estádio inteiro em São Paulo, no último sábado (25), com a estreia da turnê "O último vôo da nave"

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