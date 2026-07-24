Walking tour guiado e gratuito reviverá caminhos de Mario Quintana no Centro Histórico

Para marcar os 120 anos de nascimento do nosso poeta maior, a Casa de Cultura Mario Quintana vai promover uma caminhada guiada gratuita pelas ruas de Porto Alegre neste sábado (25) (leia os detalhes no fim do texto).

Será um walking tour com a fotógrafa Liane Neves, que registrou imagens do autor no centro da Capital em 1986, quando Quintana fez 80 anos.

À época, Liane teve um árduo trabalho para convencê-lo a posar para as fotos (ele não gostava de homenagens). Ela não só conseguiu, como fez registros históricos e ainda inspirou um livro e um filme sobre o tema (Minha Sombra Luminosa, de Tomás Fleck, gravado em Porto Alegre neste ano e com estreia nos cinemas prevista para 2027).

O passeio — que foi realizado pela primeira vez em 2024 — terá como ponto de partida a Casa de Cultura.

Às 15h, Liane receberá os participantes (não precisa se inscrever, é só chegar) no 4º andar, onde contará a sua história com o poeta, mostrará fotos da época e convidará o grupo a iniciar a trilha pela cidade.

O trajeto passará por locais como o prédio do Correio do Povo, onde Quintana trabalhou, e a Rua da Praia, onde ele costumava passear, com término no Chalé da Praça XV, lugar preferido do escritor (que gostava de comer A la Minuta no local, recostado em uma das antigas janelas).

— Adoro fazer esse percurso, porque sou uma apaixonada por Porto Alegre e pelo Quintana. É uma forma de valorizar o nosso Centro Histórico e a memória desse grande poeta gaúcho. Vai ser muito legal — diz Liane.

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