"Uma tradição querida da comunidade japonesa": Tanabata, o Festival das Estrelas, chega a Porto Alegre

A tradição do Tanabata é escrever desejos em tiras de papel coloridas, chamadas de tanzaku. Joyce Vigel / Divulgação

Enquanto é inverno por aqui, do outro lado do mundo os japoneses vestem seus quimonos coloridos para celebrar o verão. Entre as comemorações, está o tradicional Tanabata, o Festival das Estrelas. Neste domingo (19), um pouco desse calor chega a Porto Alegre (e não estamos falando das temperaturas altas do fim de semana). A Associação da Cultura Japonesa (ACJ-POA) e a Enkyosul (Associação de Assistência Nipo-Brasileira do Sul) promovem mais um Bazar e Almoço (leia os detalhes abaixo), desta vez trazendo a cultura do Tanabata.

A escolha da temática não é aleatória. O Festival das Estrelas costuma acontecer no sétimo mês do ano, a única época, segundo a lenda japonesa, em que duas estrelas apaixonadas se encontram no céu e realizam desejos devido a tamanha felicidade.

Para fazer um pedido às estrelas, basta escrever o que deseja em tiras de papel coloridas, chamadas de tanzaku, e pendurá-las em bambus. Secretária da ACJ-POA, Lucimara Rios Nakata explica que “é uma tradição muito querida para a comunidade japonesa, que reforça valores como união, gratidão e a preservação da cultura, então é uma forma de aproximar os brasileiros dos costumes japoneses”.

O evento também é uma oportunidade gastronômica. Pratos típicos como rámen (sopa de macarrão japonês) e nikuman (pão recheado cozido no vapor) estarão no cardápio.

No bazar, haverá produtos orientais, artesanato e itens do brechó beneficente. Toda a renda é revertida para projetos de difusão da cultura japonesa mantidos por voluntários das duas associações organizadoras.

Programe-se:

O quê: Bazar e Almoço de Tanabata

Bazar e Almoço de Tanabata Quando: domingo, dia 19 — o bazar inicia às 10h e termina às 14h, enquanto o almoço acontece entre 11h30min e 13h30min

domingo, dia 19 — o bazar inicia às 10h e termina às 14h, enquanto o almoço acontece entre 11h30min e 13h30min Onde: Rua Gomes Jardim, 497 – bairro Santana – Porto Alegre

Rua Gomes Jardim, 497 – bairro Santana – Porto Alegre Quanto: rámen R$ 45 antecipado e R$50 na hora; nikuman R$ 6 a unidade