Terminal da Carris em Porto Alegre ganha grafite para celebrar história de 154 anos 

O entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está mais colorido.

No terminal de ônibus da Carris (espécie de garagem usada para fazer intervalos e guardar veículos durante o dia), as paredes ganharam um grafite em homenagem à companhia de transporte coletivo.

Assinado pelo artista Fábio Bison, o desenho valoriza a história de 154 anos da empresa, celebrados em junho.

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História

A Companhia Carris Porto-Alegrense acompanhou as transformações de Porto Alegre desde o Império até o século 21, como já detalhou o colunista Leandro Staudt.

Nos bondes puxados por mulas, os porto-alegrenses conseguiram fazer viagens mais rápidas entre o atual Centro Histórico e o então distante Menino Deus.

Mais tarde, vieram os bondes elétricos e os ônibus. A empresa privada foi encampada pela prefeitura de Porto Alegre na década de 1950. Em 2024, passou por um processo de privatização.

Nova fase

Desde a privatização, segundo a Carris, foram investidos mais de R$ 100 milhões na renovação da frota, que atualmente conta com 271 veículos disponíveis.