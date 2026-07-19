Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte urbana
Notícia

Terminal da Carris em Porto Alegre ganha grafite para celebrar história de 154 anos 

Assinada pelo artista Fábio Bison, obra pode ser vista no terminal próximo ao Aeroporto Salgado Filho

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS